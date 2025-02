Olly la partecipazione a Sanremo e i problemi con l’Eurovision | parla il produttore

Leggi su Dailynews24.it

Il grande successo dinell’ultimo anno, che lo ha visto conquistare il pubblico con brani come Polvere, Scarabocchi, Devastante, Ho Voglia di Te (in duetto con Emma) e Balorda Nostalgia, non è frutto del caso, ma è il risultato di una solida collaborazione con ildiscografico Jvli (Julien Boverod). In un’intervista rilasciata questa .L'articolo, lae iconil