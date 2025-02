Ilfattoquotidiano.it - Olly da record: 34mila biglietti polverizzati in 30 minuti. Sold out all’Ippodromo di Milano

Alla fine contano i fatti. Al netto delle polemiche, delle accuse (leggermente gratuite), della frenetica attesa di un sì o un no per Eurovision Song Contest 2025 (rinunciare non è lesa maestà, per carità),in silenzio, zitto zitto mette a segno unpersonale dopo l’altro. Poteva sembrare un azzardo l’Ippodromo Snai San Siro di. Un’area vasta che contiene migliaia di spettatori. Eppure si è voluto buttare il cuore oltre l’ostacolo. Il management e Magellano Concerti hanno voluto fissare al 4 settembre l’evento “La grande festa”. La risposta è stata clamorosa:in soli 30. Il sito Ticketone era intasato.Dopo il successo delle prime 14 date invernaliout del “Lo rifarò, lo rifaremo Tour 2024-2025?,tornerà live nei club italiani da maggio con dodici appuntamenti previsti a Venaria Reale (Torino), Bologna, Roma, Molfetta (Bari) e Firenze e terminerà ufficialmente a Padova.