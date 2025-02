Velvetgossip.it - Olly conquista la vetta della classifica FIMI: Giorgia sul podio al terzo posto

Il Festival di Sanremo continua a lasciare un segno indelebile nel panorama musicale italiano, e i dati, valida dal 14 al 20 febbraio 2025, ne sono un chiaro esempio. La kermesse canora, che ha visto un’ampia partecipazione anche da parte delle Nuove Proposte, ha occupato l’intera Top 20 dei singoli, evidenziando la grande affluenza di pubblico e l’interesse per i brani presentati. Al centro di questa attenzione c’è, il giovane cantautore genovese che si riconferma, per la seconda settimana consecutiva, al primodei singoli con il suo brano “Balorda nostalgia” e anche al primodegli album con “Tutta vita”.– I singoliLadei singoli di questa settimana è dominata completamente dai brani di Sanremo 2025.si afferma con “Balorda nostalgia”, che continua are ascoltatori grazie alla sua melodia accattivante e ai testi evocativi, che parlano di nostalgia e di ricordi.