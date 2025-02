Liberoquotidiano.it - Olivier Giroud, una fine imbarazzante: come è ridotto sul campo in Colorado | Guarda

A Milano era difficile vederlo con una maglia termica sotto alla maglia rossonera, negli Usa l'ha messa. E meno male che l'ha fatto, altrimentiavrebbe rischiato di rimanerci secco per l'ipotermia. Precisamente in, dove è andato a giocare con i suoi Los Angeles contro i Rapids, nell'andata della Coppa Concacaf. È finita 2-1 per i secondi, ma la notizia che ha fato più scalpore è il grande freddo, precisamente -15 gradi, con cui si è giocata la gara. E, col volto intirizzito e l'espressione sofferente, è stato ripreso con la barba in parte ghiacciata,ad avere dei piccoli ghiaccioli. Maledetto freddo polare. Un match giocato al limite del praticabile, dato un fondo di cambio gibboso e ghiacciato, reso impervio e pericoloso dagli effetti del clima rigido.