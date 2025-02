Olimpiadi Milano-Cortina sabotaggio contro la pista da bob | staccato un tubo e lasciato in mezzo alla strada

Leggi su Open.online

«Undi refrigerazione è statoe ritrovato in». Lo denuncia il comitato che si occupa delle infrastrutture per leinvernali di. L’azione diè avvenuta nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 febbraio e riguarda ladi bob in costruzione per i Giochi del 2026. Il, come emerge anche dalle immagini, è stato spostato dal cantiere e piazzato in, «bloccando la circolazionele e creando notevoli disagi ai lavori del cantiere, anche in vista del sopralluogo del Cio, previsto per lunedì 24 febbraio», fa sapere il comitato.La denuncia del governo: «Inquietante»L’episodio è stato denunciato alle autorità di competenza dal commissario di governo, Fabio Saldini, che parla di «atto irrispettoso che mette in difficoltà chi lavora giorno e notte».