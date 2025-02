Olimpiadi Cortina sabotata pista bob

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.56 Un sabotaggio nella notte alladi bob did'Ampezzo, in costruzione per i Giochi olimpici,è stato denunciato dal Comitato delle infrastrutture dell'Olimpiade invernale, Simico. "Un tubo di refrigerazione è stato staccato e ritrovato in mezzo alla strada", spiega il Comitato. Il Mit, in una nota, definisce il sabotaggio "inquietante e grave. Chi cerca di danneggiare lefa un danno all'Italia davanti a tutto il mondo". E aggiunge: "Stato non si fa intimidire".