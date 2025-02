Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi 2026, sabotata la pista da bob di Cortina. “Staccato un tubo di refrigerazione, ritrovato in mezzo alla strada”

Sabotaggio nel corso della notte nel cantiere della futuradi bob, skeleton e slittino did’Ampezzo, in costruzione per leinvernali di Milano-. Lo denuncia Simico, il comitato che si occupa delle infrastrutture dei prossimi Giochi, spiegando che “undiè statoin, bloccando la circolazionele e creando notevoli disagi ai lavori del cantiere dei Giochi olimpici e paralimpici Milano, anche in vista del sopralluogo del Cio, previsto per lunedì 24 febbraio”. Il fatto è stato denunciato alle autorità di competenza dal Commissario di Governo, Fabio Saldini che ha detto: “Un atto irrispettoso che mette in difficoltà chi lavora giorno e notte”.Anche il Mit dopo la denuncia di Simico, ha pubblicato una nota ufficiale: “Quanto successo a, dove ignoti hanno sabotato lada bob, è inquietante e grave.