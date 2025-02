Ilgiorno.it - Olgiate Comasco, la videocamera di sorveglianza prende fuoco: allarme in un negozio di abbigliamento

Leggi su Ilgiorno.it

(Como), 21 febbraio 2025 - Intervento dei vigili deloggi alle 13.15 ain via Roma, in undidove era stato segnalato un principio d’incendio. All'arrivo delle squadre, si era già sviluppata una discreta quantità di fumo, molto probabilmente scaturito dalla combustione di unadiall’interno dello stabile. Sul luogo dell’incendio sono arrivate tre squadre dei vigili deldi Appiano Gentile e Como per la messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta o intossicata dai fumi, e anche i danni sono risultati minimi.