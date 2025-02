Ilfattoquotidiano.it - “Ogni doccia è una tortura, è come avere un accendino acceso sulla pelle. Ho paura di puzzare, anche bere è un problema”: la vita impossibile di Kendall, 25enne “allergica” all’acqua

“Posso fare un bagno o unasolo due volte a settimana per quanto è straziante il dolore. Per questo ho sempredi“. Inizia così il racconto diBryce, 25 anni, giovane mamma statunitense che convive con una condizione rarissima: l’orticaria acquagenica, una forma di orticaria cronica inducibile scatenata dal contatto con l’acqua. Una “lotta quotidiana”,la definisce lei stessa in un’intervista al quotidiano Metro, iniziata quando aveva solo 15 anni. Da allora,gesto semplice e naturale,lavarsi le mani, farsi una, osolo uscire sotto la pioggia, si è trasformato in una fonte di sofferenza.“All’inizio mi sembrava che tutto il corpo fosse stato cosparso da ortiche, ora ho la sensazione che qualcuno mi stia bruciando lacon un”, racconta, descrivendo il dolore lancinante che prova al contatto con l’acqua.