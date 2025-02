Sport.quotidiano.net - Oggi il sorteggio per conoscere la prossima avversaria nella competizione europea. Banja Luka e Panathinaikos nell’urna

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’appuntamento è a Nyon alle ore 14, quando andrà in scena l’ultimodella stagionee si completerà in modo definitivo il cammino verso Wroklaw, dove si disputerà la finale di Conference League il prossimo 28 maggio. E dove ovviamente spera di arrivare la Fiorentina, brava fin qui a evitare la trappola del playoff. Di certo c’è che la squadra viola tornerà in campo a livello europeo giovedì 6 marzo e lo farà in trasferta. Essendo una delle squadre qualificate direttamente agli ottavi avrà il vantaggio di giocare il ritorno in casa, dunque al Franchi giovedì 13 marzo. Orari ancora da stabilire. Un’altra certezza la Fiorentina ce l’ha. Essendo accoppiata (e dunque opposta) nelal Rapid Vienna, non potrà sfidare gli austriaci prima dell’atto conclusivo. Altro paletto già noto e che riguarda il Chelsea.