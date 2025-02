Officina Alimentare | il luogo a Fiumicino dove il cibo diventa esperienza

Leggi su Ilfaroonline.it

– Nel cuore dell’Isola sacra, in un panorama gastronomico sempre più vivace, nasce, unilnon è solo consumo, ma. Fondato da Rossella Angius, questo spazio multifunzionale si propone come un ponte tra i produttori locali e chi desidera riscoprire i sapori autentici del territorio. Non solo ristorante, ma anche bottega, laboratorio e spazio eventi,invita a vivere ilcome un viaggio tra cultura, tradizione e convivialità.Unilsi vive e si scopre“L’idea alla base diè semplice ma ambiziosa: creare unle persone possano essere felici, scoprire prodotti di altissima qualità e vivere un’multisensoriale unica” spiega Rossella. Tra corsi di cucina per adulti e bambini, aperitivi con salumi e formaggi locali accompagnati da vini pregiati e oli extravergine selezionati,offre occasioni di incontro e scoperta.