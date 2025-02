Ilgiorno.it - "Occupazioni? Stato ed Europa investano sulle politiche abitative"

Colombo Clerici*Abbiamo recentemente assistito a un dibattito suscitato dalle recenti prese di posizione di Ilaria Salis a proposito di occupazione delle case altrui. Il dibattito era incentrato su un presunto dualismo tra diritto di abitare e diritto di proprietà privata. Ne è scaturito un discorso, per quanto ne ho capito, quasi surreale, anche da parte di chi non sta con la Salis. È vero, si è detto, il diritto di proprietà è connaturato all’uomo; ma il diritto di abitare è riconosciuto anche dalla dottrina sociale della Chiesa: occorre contemperare. Ebbene, per rispondere, basta rifarsi al nostro Ordinamento, che contiene le norme di sistema di unocivile e democratico, in cui il cittadino, a fronte delle tasse pagate, ha una posizione di diritto che gli deve essere assicurata. In questo sistema, la casa è un bene quando si tratti di proprietà privata ed è un servizio quando si tratti di dare l’abitazione ai meno abbienti.