Obsidian, l'acquisizione da parte di Xbox ha fatto crescere il team in modo significativo

Entertainment ha goduto di un’importante espansione dopo essere entrata a fardiGame Studios nel corso del 2018. Il CEO Feargus Urquhart ha confermato che lo studio è cresciuto da circa 170-180 sviluppatori fino a raggiungere circa 285 dipendenti, oltre a collaborare con partner di sviluppo esterni come Heavy Iron e Beamdog. Questo incremento ha consentito allo studio di gestire più progetti contemporaneamente, evitando di concentrare tutte le risorse su un unico gioco.Come condiviso da Windows Central, grazie a questa espansione lo studio di Microsoft ha potuto sviluppare titoli diversi in parallelo. Mentre unpiù numeroso ha lavorato su Avowed, altri gruppi più piccoli hanno portato avanti progetti come Grounded e Pentiment. Attualmente, una delle principali produzioni in corso è The Outer Worlds 2, previsto per la seconda metà del 2025, ma è probabile che lo studio abbia già pianificato altri progetti futuri.