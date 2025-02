Ilfoglio.it - “Obiettivo Pnrr raggiunto”. Botta e risposta col ministero della Giustizia

Leggi su Ilfoglio.it

Al direttore - In merito all’articolo “fallito” a firma Ermes Antonucci, pubblicato sull’edizione del 19 febbraio 2025 si precisa. Sin dall’avvio delilha visto impegnate tutte le sue articolazioni nel garantire il pieno raggiungimento delle milestone e dei target assegnati, che a oggi risultano pienamente realizzati. Sorprende, quindi, che senza neanche aver attivato un preventivo contraddittorio con ilal fine di meglio comprendere anche i dati narrati, il suo solerte giornalista affermi che “l’Italia manca il targetsulla” poiché “rispetto al 2019 le pendenze sono calate del 91,7 per cento contro l’del 95 per cento”. Occorreva precisare che tale dato si riferiva a ottobre 2024 e la valutazione espressa non teneva conto del margine di tolleranza del 5 per cento che l’Europa riconosce in sede di valutazione.