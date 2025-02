Secoloditalia.it - Obbligo di assicurazione contro le catastrofi naturali per le imprese, Pedrizzi: “Subito i decreti attuativi”

Il decreto Milleproroghe 2025 ha confermato che non ci sarà alcun ulteriore rinvio per l’dileper le. Il termine, inizialmente fissato al 1° gennaio 2025, era già stato posticipato al 31 marzo 2025 ed è stato confermato anche se diverse richieste di proroga fino a giugno o dicembre prossimi erano state presentate da diversi esponenti di quasi tutti i partiti politici.Secondo Riccardo, già presidente della Commissione Bilancio del Senato, questo importante obiettivo raggiunto sul fronte della sicurezza delleva reso operativo con l’emanazione dei. “Le aziende italiane hanno solo un mese e mezzo per adeguarsi, sottoscrivendo una polizza obbligatoria che le tuteli dai danni derivanti da eventi catastrofali ma l’assenza del decreto attuativo, ancora in fase di definizione, crea incertezza normativa e difficoltà operative nel settore assicurativo”.