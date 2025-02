Ilgiorno.it - Nuovo svincolo di Dalmine sull’A4 Milano-Brescia: viabilità ridisegnata e meno code

Bergamo, 21 febbraio 2025 –è stato inaugurato, questa mattina, un. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza, tra gli altri dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Opere Pubbliche Claudia Terzi, il Sindaco diFrancesco Bramani, e i rappresentanti di Autostrade per l'Italia, tra cui il Direttore Ingegneria e Realizzazione, Luca Fontana. Rimodulazionee tempi di percorrenza Lo snodo ridisegna laall’altezza dicon una connessione tra l’autostrada A4, la tangenziale di Bergamo e lalocale, diversificando i flussi con il beneficio di ridurre i tempi di percorrenza per i pendolari e le imprese, oltre a decongestionare il traffico nei centri abitati limitrofi. Solo in Lombardia, infatti, sono localizzate il 19% delle imprese nazionali e nel territorio bergamasco il 10% di quelle lombarde.