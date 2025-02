Lanazione.it - Nuovo Codice della Strada: «Una riforma che si sta muovendo tra luci e ombre»

Nella notte tra il 1° e il 2 giugno 2010, Lorenzo Guarnieri, 17 anni, fu travolto e ucciso da piratasotto effetto di alcool e stupefacenti. Un evento tragico che sconvolse la sua famiglia, gli amici e la città di Firenze. Da quel giorno, quella famiglia combatte per dare sempre più significatività alla violenzale e la loro battaglia, insieme a quella dei familiari di altre vittime, ha portato negli anni ad ottenere risultati importanti, come l’istituzionenuova legge sull'omicidiole. Grazie al loro lavoro, a quello di tante associazioni, del governo, del parlamento e di tanti cittadini (almeno 85.000) che hanno firmato quella proposta di legge, l’Omicidiole è diventato legge dello Stato il 25 marzo 2016. Stefano Guarnieri, papà di Lorenzo e fondatore dell’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus, a distanza di 15 anni da quel tragico evento, continua a battersi per una realtà che, finalmente, si renda contogravità del problema: «I numeri parlano chiaro - sottolinea Guarnieri - stiamo parlandoprima causa di morte fra i giovani, in Italia, in Europa e nel mondo, secondo quanto affermato dall’Organizzazione MondialeSanità.