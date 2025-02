Unlimitednews.it - Nuovo album live “PFM canta De Andrè Anniversary”

ROMA (ITALPRESS) – E’ disponibile in versione doppio CD l’“PFMDe” della PFM Premiata Forneria Marconi. Il 28 febbraio l’uscirà anche in digitale e doppio vinile. Prodotto e pubblicato da Aereostella, l’è distribuito da Self Distribuzione e Pirames International, rispettivamente per il fisico e il digitale. I brani sono stati registrati durante il tour 2023 e 2024 che ha celebrato i 45 anni (1978/1979) dall’iconico sodalizio tra la prog band e ilutore genovese, un incontro che ha segnato profondamente la musica italiana e ha dato vita a una fusione unica tra il rock progressivo e la poesia della canzone d’autore. Il disco arriva in concomitanza con l’85° anniversario della nascita di Fabrizio De(18 febbraio 1940). Da una parte c’era la poesia di De, intensa e raffinata, accompagnata fino a quel momento da arrangiamenti essenziali e minimali, come era consuetudine nelutorato dell’epoca.