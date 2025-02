Ilgiorno.it - Nuovi misteri sotto terra. Scavi in corso in via Adige

Leggi su Ilgiorno.it

Un paese dalle mille sorprese, dove il passato continua a riemergere dalsuolo, rivelando storie dimenticate e testimonianze di antiche civiltà. Chissà cosa sarà emerso ora dalle viscere dellanell’area di viaa Canegrate? Gli archeologi sono al lavoro, e la conferma degliè arrivata anche dal primo cittadino Matteo Modica: "Al momento, non possiamo avere ancora conferme ufficiali sulla scoperta e sulla sua importanza. Restiamo in attesa di avere l’esito delle analisi degli esperti". I primi rilievi suggeriscono che i ritrovamenti potrebbero risalire all’epoca pre-romana o romana, epoche di grande fermento per queste terre. L’area di via, che si sviluppa lungo ildell’Olona, un tempo era una vasta zona paludosa, habitat ideale per insediamenti protostorici.