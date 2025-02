Ilpiacenza.it - Nuova modalità di raccolta dell'indifferenziato, incontro pubblico al San Giuseppe Operaio

Leggi su Ilpiacenza.it

Mercoledì 26 febbraio, con inizio alle 20.45, il salone parrocchiale di Sanospiterà un nuovorivolto alla cittadinanza per illustrare le novità organizzative riguardanti ladomiciliare dei rifiuti indifferenziati, per la quale è in corso - nel.