Sololaroma.it - Nuova Joya con Ranieri, Zazzarori: “Dybala leader completo”

Leggi su Sololaroma.it

Unagioia, unacon. Sì perché il tecnico di Testaccio lo sta facendo ancora, sta usandomente il suo tocco magico per raddrizzare una Roma disastrata al suo arrivo, che a prescindere da come finirà questa stagione si sta costruendo la possibilità di competere fino a maggio solo grazie a lui. Chi più di tutti ha beneficiato dell’arrivo del mister è appunto Paulo, rinato nelle gambe, visto il minutaggio accumulato, ma soprattutto nella testa.Ed è proprio ciò che sottolinea Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel suo commento alla partita contro il Porto: “Ora Paulo ha un’altra faccia, altri occhi, ma per fortuna lo stesso piede, con quel modo tutto suo di giocare un calcio a parte.si sente finalmente, non più di sole soluzioni: spinge i compagni a reagire allo svantaggio, vede spazi negati agli altri, raddoppia, decide, è di nuovo un privilegio.