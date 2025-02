Calciomercato.it - Nuova Era Milan: ribaltone in panchina, chi al posto di Conceicao

Leggi su Calciomercato.it

verso l’addio allarossonera. Le ultime sul possibile sostituto del portoghese, tra piste concrete a suggestioni clamorosepotrebbe non rimanere alla guida delanche in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Questo perché in casa rossonera c’è aria di (ennesima) rivoluzione, di grandi cambiamenti a partire della guida tecnica.Erain, chi aldi– Calciomercato.itEraA TiAmoCalciomercato, in onda sul nostro canale Youtube, abbiamo parlato a lungo dellaEraista. Oltre all’allenatore, potrebbe arrivare un Direttore sportivo. Chiaramente non sarebbe rivoluzione senza una bella sforbiciata all’attuale rosa: dall’ora innominabile Theo Hernandez a Leao, nessuno sembra essere intoccabile.