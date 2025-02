Sport.quotidiano.net - Nuoto. Schiumarini e la staffetta mista campioni regionali Master

IlSub Faenza ha fatto incetta di medaglie nella seconda ed ultima giornata del Campionato Emilia-Romagnadiandata in scena a Riccione, dove si sono confrontate 68 società e hanno partecipato 900 atleti. La squadra faenza ha partecipato con 21 atleti e nella kermesse conclusiva ha aggiunto 2 ori, 3 argenti e 5 bronzi al bottino della prima giornata per un totale di 8, 9 secondi posti e 5 terzi posti. Domenica scorsa Stefano(M65) ha battuto tutti nei 100 metri misti. Gabriella Garavini (M60) ha conquistato due medaglie d’argento, nei 50 farfalla e nei 100 stile libero; Silvia Calderoni (M50) ha ottenuto il secondo posto nei 100 misti e il terzo nei 50 farfalla; Veronica Molnar (M50) ha preso il bronzo nei 100 misti, così come Elettra Frassineti (M30) nei 100 misti, Dylan Tozzi (M30) nei 50 farfalla e Luca Stroppa (M20) nei 50 rana.