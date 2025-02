Oasport.it - Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci seconda a Soma Bay nella 10 km femminile

Calato il sipario sul primo giorno di garetappa n.1 della Coppa del Mondo didiBay, in Egitto. Nelle acque libere del Mar Rosso, la 10 kmha messo la parola fine al day-1, dopo quanto accadutoprova maschile che ha visto il successo del tedesco Florian Wellbrock, con Gregorio Paltrinieri squalificato per passaggio irregolare sotto la boa in base al nuovo regolamento.In casa Italia,si è confermata atleta di livello eccelso, ricordando il bronzo olimpico della toscana nel contesto speciale e anche da un po’ da “tregenda”Senna. La nuotatrice tricolore, infatti, ha concluso al secondo posto la sua prova, gareggiando col solito piglio: nuotata ad alte frequenza, in cerca sempre della massima spinta., dunque, ha terminato in piazza d’onore questo primo round del massimo circuito internazionale, preceduta solo dall’australiana Moesha Johnson (argento olimpico a Parigi), a segno col crono di 2:06:34.