Oasport.it - Nuoto di fondo, Florian Wellbrock vince la 10 km a Soma Bay, 6° Andrea Filadelli. Paltrinieri squalificato

Scenario affascinante quello delle acque del Mar Rosso. ABay, in Egitto, ha preso il via la Coppa del Mondo didi. Un venerdì particolarmente intenso con gli uomini a iniziare alle 09.00 italiane nella loro 10 km e le donne a dare il via alle 12.30 nostrane sulla stessa distanza. Numerosa la pattuglia azzurra presente e curiosità su quello che avrebbe potuto fare Gregorio.L’azzurro, tornato a competere dopo i Giochi Olimpici di Parigi e l’impegno nelle tante discusse acque della Senna, non poteva essere al meglio della sua forma, ricordando anche la rottura del gomito sinistro nella cerimonia di chiusura della rassegna a Cinque Cerchi. Allenamenti ripresi solo a gennaio e una programmazione a lungo termine in vista dei Mondiali di Singapore.ha cercato di farsi vedere nelle prime fasi, ma non ha mai trovato il ritmo di bracciata ideale e la sua gara si era conclusa a 34? dal vertice.