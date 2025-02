Nuoto di fondo | a Soma Bay Taddeucci è seconda squalificato Paltrinieri

Leggi su Sportface.it

Ginevrasale sul secondo gradino del podio nella 10km femminile, ma è l’unica nota positiva in una giornata nefasta per gli azzurri nella prima tappa della Coppa del Mondo 2025 didiBay. Nella 10 km che apriva la due giorni di gare nelle acque egiziane, buona parte del blocco di nuotatori italiani è incappato in una squalifica per passaggio irregolare sotto la boa; a farne le spese sono stati Gregorio, Pasquale Sanzullo (sesto al momento della decisione della giuria), Marcello Guidi, Giuseppe Ilario e Pasquale Giordano. I migliori azzurri sono dunque Andrea Filadelli e Dario Verani, rispettivamente sesto e settimo all’arrivo. Va rimarcato comunque comesi presentasse alla gara senza troppe velleità, come dichiarato da lui stesso alla vigilia, frutto di una preparazione tardiva dovuta al recupero dall’infortunio al gomito.