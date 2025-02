Oasport.it - NUOTO ARTISTICO – Ricordi mondiali e nuovi talenti: Manila Flamini e la stagione in arriivo

Leggi su Oasport.it

n questa intervista esclusiva,, capitana della nazionale disincronizzato ai Giochi Olimpici di Rio 2016, ci racconta la sua straordinaria carriera. Con 13 medaglie agli Europei e 4 medaglie, tra cui un oro storico a Budapest nel 2017 insieme a Giorgio Minisini,ha segnato un capitolo importante nelsincronizzato italiano. La tua medaglia più bella? Scopri quale medaglia è rimasta più nel cuore die perché. ? Potenza, grazia, mente e resistenza:svela il segreto per combinare questi aspetti fondamentali e raggiungere l’eccellenza. ? Giorgio Minisini ha portato una nuova energia nel suo sport esclusivamente femminile.ci racconta il valore di questa collaborazione. Perché il doppio misto non è ancora nelle Olimpiadi?riflette sulla possibilità di un futuro olimpico per questa disciplina.