Nova Strange Academy e Terror Inc erano in stato avanzato prima dello stop

Inc.inIeri abbiamo appreso la notizia che i Marvel Studios hanno deciso di mettere in pausa tre potenziali show Disney+ e, in base a nuovi dettagli,Inc. potrebbero essere state un po’ più avanti nello sviluppo rispetto a quanto èfatto credere in precedenza. Secondo Deadline, nessuno di questi progetti ha infatti ricevuto il via libera e “potrebbe ancora realizzarsio poi”. Si dice infine che la Marvel abbia “spole sue priorità”, forse verso la vociferata serieX.Lo scooper Daniel Richtman ritiene che questo cambiamento di direzione implichi la necessità di tenersi lontani “finché non vedranno un pilot di cui sono soddisfatti. Vogliono anche concentrarsi su show più economici e di base”.