Notte tranquilla per Papa Francesco

8.50 Laè trascorsa bene per. Questa mattina si è alzato e ha fatto colazione. Ad aggiornare sulle condizioni del Pontefice è stata la Sala stampa vaticana. Ieri sera le ultime notizie avevano registrato "condizioni cliniche in lieve miglioramento". Un nuovo bollettino medico è atteso nel tardo pomeriggio. Bergoglio è ricoverato al Gemelli da venerdì scorso per una polmonite bilaterale.