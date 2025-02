Frosinonetoday.it - Notte di paura in strada, si ribalta con l'auto e finisce su due parcheggiate

Leggi su Frosinonetoday.it

diin unadi campagna nei pressi della superSora Cassino. Verso le 3 dellascorsa un', una Fiat Punto, guidata da una donna di 59anni di Sora (Frosinone), per cause ancora da chiarire si èta andando a colpire in modo violento dueche erano.