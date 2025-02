Dailyshowmagazine.com - Notte degli Oscar 2025: Eventi Esclusivi a New York, Londra e Los Angeles

Lasi avvicina e l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences celebrerà l’evento con esclusive viewing party dedicate ai membri dell’Academy e agli ospiti dell’industria cinematografica in Newe Los.L’evento più atteso dell’anno si terrà domenica 2 marzo, con la diretta TV su ABC e lo streaming live su Hulu, a partire dalle 19:00 ET / 16:00 PT. L’Official Red Carpet Show andrà in onda alle 18:30 ET / 15:30 PT. La serata sarà condotta dal carismatico Conan O’Brien, pronto a intrattenere il pubblico con la sua ironia e il suo stile inconfondibile.per laNews Night al Mandarin OrientalA New, il prestigioso hotel Mandarin Oriental ospiterà una serata di gala per i membri dell’Academy e i professionisti dell’industria cinematografica.