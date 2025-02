Notizie dal mondo ASviS dipendenza Ue dalle importazioni energetiche quasi al 60% | come intervenire?

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Ivan Manzo della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 14 febbraio 2025L’Europa si conferma l’area con il maggior grado dienergetica tra le grandi economie mondiali, con il 58,3% del fabbisogno soddisfatto. Un dato che contrasta nettamente con quello della Cina, ferma al 20%, e degli Stati Uniti, completamente autosufficienti. La necessità di ridurre questa vulnerabilità spinge l’Europa, da oltre vent’anni, a trasformare il proprio mix energetico. Una panoramica della situazione viene fornita all’interno del rapporto presentato il 28 gennaio al Parlamento europeo “The energy transition in the Mediterranean between sustainability and security: a dynamic think-tanking approach realizzato da Srm, centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, e l’Esl@Energy center del Politecnico di Torino.