Ilfoglio.it - “Nonostante Trump, sull'Ucraina non torniamo indietro”, dicono in FdI. E Meloni svicola con una nota

Leggi su Ilfoglio.it

la nostra posizione non può che rimanere la stessa: al fianco di Kyiv e del presidente Zelensky”. Intercettato in Transatlantico Walter Rizzetto, deputato di FdI, pre. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti