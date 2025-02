Ilrestodelcarlino.it - Nonna coraggio a 84 anni: “Incastro i truffatori. Ne ho fatti arrestare due”

Reggio Emilia, 21 febbraio 2025 – In teoria, e purtroppo, doveva essere lei a subire una truffa. Invece Carla Mariani, 84e residente a Reggio Emilia, ha fattoun criminale. Giovedì scorso ha ricevuto una telefonata da un uomo, presunto carabiniere: “Sua figlia ha causato un brutto incidente. L’assicurazione non può ancora pagare, servono 12.500 euro”. La figlia citata però era proprio lì, in cucina assieme a lei. La signora Mariani, ex telefonista dal sangue freddo, ha tenuto attiva la conversazione per oltre un’ora, dando così il tempo alla polizia di arrivare eil truffatore proprio davanti alla sua porta. Oggi vi raccontiamo questa storia a lieto fine, con protagonista una arzilla 84enne, ma spesso gli anziani finiscono vittime di truffe che rischiano anche di rovinare la loro vecchiaia.