Ilsi avvicina e, come ogni festività ed evento, anche questa rappresenta un’occasione per viaggiare e scoprire tradizioni diverse dalle nostre. In Italia di carnevalie bellissimi ne abbiamo davvero tanti, ma anche nel resto d’Europa le persone celebrano queste giornate di spensieratezza e divertimento in grande stile. Dove andare per festeggiarlo? Qui vi consigliamo le destinazioni più belle dove trascorrere il2025 in Europa.e fiori per ildiE’ uno dei più famosi d’Europa, nonché il primo di Francia. Ildi, vanta ben 152 anni. Nel 1873, venne fondato il Comitato del Festival e orgata la prima festa ufficiale conallegorici e ymagiers. Le Battaglie dei Fiori, invece, lo spettacolo dove attrici in costume sfilano suornati di fiori e lanciano una pioggia di fiori al pubblico, risalgono al 1876.