Non solo Napoli e Conte: Inzaghi ha un'altra paura per la sua Inter

CalcioNotizie – Si avvicina la data del big match al Maradona, che varrà una fetta importante per la lotta Scudetto: parla il mister dell’Dopo giorni d’attesa e con il tutto esaurito allo stadio Maradona, la Lega Serie A ha finalmente annunciato la data e l’orario della sfida, in programma sabato 1 marzo alle ore 18:00. Il tecnico nerazzurro, nonostante manchi ancora un turno di campionato da giocare, ha commentato proprio il duello a distanza tra le due formazioni. Ecco le ultime notizie sul mondo del calcio.Ai microfoni di Sky Sport, Simoneha ribadito che la sfida contro ilnon sarà decisiva:“sarà una partita molto importante, ma parlare di sfida decisiva è prematuro, mancano ancora dodici giornate alla fine. Sicuramenterà molto per entrambe le squadre, ma non ridurrei tutto a un confronto tra allenatori: sarà una gara tra due formazioni che stanno facendo benissimo”Poi il tecnico nerazzurro chiede calma e nomina una terza concorrente che può ancora dire la sua nella lotta Scudetto:“E attenzione anche all’Atalanta e alle altre squadre che, grazie al mercato invernale, stanno recuperando terreno”, tra i due litiganti.