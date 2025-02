Anteprima24.it - Non solo Campania: accoltellato dal branco per rapina, 16enne in gravi condizioni

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti DELMASTRO CONDANNATO, MELONI: ‘RESTA AL SUO POSTO’NORDIO: ‘SCONCERTATO’. ANM: ‘NESSUNA SENTENZA POLITICA’Il tribunale di Roma ha condannato a 8 mesi Delmastro, accusato di rivelazione di segreto d’ufficio in relazione alla vicenda dell’anarchico Cospito. Il pm aveva chiesto l’assoluzione. E scoppia l’ennesimo scontro tra toghe e governo. Il sottosegretario alla Giustizia “rimane al suo posto”, assicura la Meloni. Nordio si dice “sconcertato” e preme per le riforme. “La magistratura non applica la logica” della sentenza politica, si difende l’Anm. Opposizioni all’attacco dell’esecutivo.L’UE A KIEV PER RISPONDERE A TRUMP, ‘STIAMO CON ZELENSKY’MACRON:TYCOON NON SIA DEBOLE CON PUTIN. PECHINO:FINESTRA PACEL’Ue risponde a Trump sull’Ucraina: i vertici di Bruxelles andranno a Kiev il 24 febbraio, nel terzo anniversario della guerra con la Russia.