Lanotiziagiornale.it - “Non siamo noi contro la riforma, è la riforma contro i magistrati”: parla il vicepresidente dell’Anm, De Chiara

“Non sono ila, ma purtroppo è laad essere”. Parola delAnm, Marcello De, che denuncia come “l’ufficio giudiziario è talvolta considerato un amico, quando chiede l’assoluzione di Delmastro ed altre volte come un nemico, quando effettua una comunicazione imposta dalla legge, come è avvenuto dopo la denuncia dell’avvocato Li Gotti”.De, la sentenza di condanna di Delmastro è un altro attacco al governo da parte di una magistratura politicizzata?“È davvero preoccupante che idebbano difendersi da questo tipo di insinuazioni ogni volta che viene condannato o anche solo indagato un esponente del potere esecutivo. È un chiaro segnale che il clima si è deteriorato e che ciò conta non è più il merito delle questioni, ma solo se la decisione risponda o meno alle aspettative della maggioranza.