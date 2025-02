Iltempo.it - “Non si vedevano da molte settimane...”. Cosa stupisce Sottocorona sul tempo

Leggi su Iltempo.it

Chec'è da aspettarsi nei prossimi giorni? A svelare tutto è Paolo, meteorologo di La7, che nel quotidiano appuntamento prima di Omnibus traccia prima un quadro generale della situazione meteo: “Sull'Italia ci sono sempre quelle nuvole di scarsa consistenza, però unaabbastanza curiosa è che quello stesso tipo di nuvole che abbiamo visto spesso sui nostri cieli sono molto estese anche sul Mediterraneo occidentale, verso la zona delle Baleari. Quindi giornata che non minacciapiogge tutto sommato, anche perché quella perturbazione che abbiamo visto lontano sta lì, non si non si muove”. Ed ecco le previsioni delgiorno per giorno nello specifico: “Oggi, venerdì 21 febbraio, in Sicilia in maniera isolata ci sono piogge moderate. Sennò sono molto deboli.