Ravennatoday.it - Non si ferma nonostante la perdita di uno pneumatico: tre multe per un camionista

La Polizia locale, durante un controllo dinamico sui mezzi pesanti, in via Romea Nord, nel tratto di strada fra la località di Porto Corsini e Ravenna e all’intersezione con la statale 309 Dir, ha sanzionato due conducenti di camion per violazioni al codice della strada. In particolare al.