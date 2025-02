Donnaup.it - Non sai quale rasaerba scegliere? Segui questi semplicipassi

Chiunque possieda un giardino sa che per mantenerlo in ordine ed esteticamente piacevole è fondamentale dedicargli molte cure e una buona parte di queste sono relative al taglio dell’erba, un’operazione che per molti mesi dell’anno deve essere effettuata con periodicità settimanale o bisettimanale. Il taglio dell’erba peraltro non ha soltanto scopi meramente estetici, ma serve anche a mantenerlo in salute. Infatti, quando il manto erboso è curato con costanza, si riducono i rischi di attacchi da parte di parassiti e insetti. L’uso regolare di unserve anche a mantenere il controllo sulla crescita delle cosiddette “erbacce” o “malerbe” e anche di altre piante selvatiche tipiche della zona in cui si risiede. Mase ci si vuole dedicare in prima persona alla cura del proprio giardino? Dito qualche consiglio in proposito, mentre qui puoi trovare approfondimenti di carattere tecnico che possono aiutarti nella scelta.