Ilrestodelcarlino.it - Non paga il conto, distrugge il locale e grida ai poliziotti: “Vi ammazzo tutti”

Bologna, 21 febbraio 2025 – Ordina un kebab, lo divora in un batter d’occhio, ma poi si rifiuta dire ile per ripicca mette a soqquadro il, ferendosi e rimediando anche qualche ‘legnata’ dai titolari del fast food. Quando sul posto arrivano a sirene spiegate le pattuglie della polizia di Stato, dà in escandescenza e, al grido di “vi”, si scaglia contro gli agenti Tensione in viale Bengasi E’ finito in manette un 25enne marocchino, protagonista della serata di ordinaria follia che si è verificata in un kebab di viale Bengasi, a Marina centro. Una scena da Far West, quella andata in scena ieri verso le 22, che ha spinto i passanti a bersagliare di telefonate il centralino della Questura. "Presto, venite, stanno facendo a botte dentro il kebab, una persona perde sangue”.