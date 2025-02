Anteprima24.it - “Non fare lo sbronzo” all’Aci Salerno per sensibilizzare gli studenti

Tempo di lettura: 2 minutiContinua con successo la seconda edizione di “Nonlo, proteggi la vita, l’ambiente, la città”, il progetto educativo che coinvolge circa 800di 13 istituti scolastici secondari di secondo grado della città di, per un totale di 16 plessi. L’iniziativa punta ai giovani su temi cruciali come la sicurezza stradale, il rispetto delle regole civiche e la tutela dell’ambiente, attraverso incontri con esperti e forze dell’ordine. Sabato 22 febbraio, alle ore 10, glidell’Istituto “Galilei -Di Palo” saranno in visita alla sede dell’Automobile Clubdi via Giacinto Vicinanza n.11. Qui si confronteranno con il Presidente dell’Aci, Vincenzo Demasi, il Direttore Giovanni Caturano e i formatori dell’Ente per approfondire il tema della sicurezza stradale e dell’educazione alla guida responsabile.