Non ci dimenticheremo delle notti di coppa di Paulo Dybala

Sono anni in cui è sempre più difficile trovare spazio per giocatori come. Spazio salariale, per giustificare un fisico che non può reggere le 60 partite l’anno richieste ormai ai migliori giocatori del mondo. Ma anche spazio reale, geografico, spazio di campo: quella zona che più che un mezzo spazio è una tasca sulla trequarti, leggermente spostata sulla destra, che gli permette di ricevere abbastanza lontano dal centrale di riferimento, e alle spalle della mezzala che copre quel lato. Una specie di zona d’ombra che gli garantisce anche di lavorare un po’ meno con la palla, rimanere lucido, e che va ricamata come un buco su un maglione attraverso il lavoro dell’allenatore e degli altri nove giocatori di movimento. Una difesa a cinque dietro, due mezzali dai polmoni profondi che compensino con scalate sempre in orario.