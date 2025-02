Anteprima24.it - Nominata la nuova presidente del tribunale di Torre Annunziata

Tempo di lettura: 2 minuti“Giovanna Ceppaluni esprime un modello di magistrato, del magistrato che lavora al servizio effettivo dell’istituzione e della collettività, per risultati concreti di tutela dei diritti, con rigore, determinazione, passione”. Lo ha detto ladella Corte d’Appello di Napoli Maria Rosaria Covelli, intervenuta ieri alla cerimonia di insediamento di Giovanna Ceppaluni quale nuovodeldi(Napoli). “L’insediamento di un nuovodi”, ha detto ancora Maria Rosaria Covelli, la quale ha sottolineato che è per la prima volta che una donna viene investita della massima carica neloplontino. “Il suo lungo e proficuo percorso in magistratura – ha aggiunto Covelli – l’ha vista ricoprire con autorevolezza cariche prestigiose quali, fra le altre, quelle didella sezione specializzata delle misure di Prevenzione e diVicario deldi Napoli, nonchédella sezione Gip deldi Napoli e l’ha vista impegnata in processi dall’altissimo interesse sociale”.