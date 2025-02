Lanazione.it - «Noi cronometristi e la passione per lo sport»

Stanno in disparte, quasi nascosti tra l’asfalto e lo sterrato, sommersi dai rumori dei motori emessi dagli scarichi delle vetture. Eppure, sono una delle parti fondamentali di qualunque gara automobilistica, e non solo. Anzi, sono coloro che, alla fine dei conti, stabiliscono chi è il vincitore. Sono i, necessari in tantissime disciplineive, dal motorallo sci. Nei rally svolgono il ruolo di registrare i tempi di ciascuna vettura, in una disciplina dove ore, minuti e secondi sono l’elemento fondante. «Sono cronometrista da ben 45 anni - ci racconta Marco Tani, presidente dell’AssociazionePistoiesi -. All’inizio era un passatempo, poi una volta che entri nel giro non puoi più mollare. Noi cronometriamo tutte le gare dove il tempo è prevalente per comporre una classifica, dai rally fino al pattinaggio.