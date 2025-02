Terzotemponapoli.com - NM Live – Il Napoli può vincere lo Scudetto, Raspadori-Lukaku coppia perfetta

Pellissier, Denis, Fava, Magoni, De Luca, Petrazzuolo e Cammaroto sono intervenuti a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.ComNM– Pellissier: “Conte sa gestire il gruppo,può fare bene, Buongiorno è un calciatore importante per il– SERGIO PELLISSIER, ex attaccante e presidente del Chievo Verona, è intervenuto a“Non si può pretendere di non avere infortuni in una stagione impegnativa, ora devi essere bravo a gestire chi gioca al loro posto. Conte ne sa di queste cose e non ha tanti pensieri su questo. Como? Tutte le trasferte sono difficili se non vengono affrontate nel modo giusto.