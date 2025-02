Nigel Farage e l’Unione Europea che ha i giorni contati | Giorgia Meloni deve essere più dura

Leggi su Open.online

si sente quasi già prossimo premier della Gran Bretagna: «I sondaggi sono incoraggianti, mi danno avanti. Sono ottimista». E dice che avrebbe preferito cheprendesse posizioni più dure contro, «che ha dimostrato di avere i. Però ha fatto un lavoro straordinario, dando stabilità all’Italia, che non è più uno scherzo. Così ha aiutato anche me, nella corsa alla leadership». In un’intervista a Repubblica l’uomo del referendum della Brexit guarda il sondaggio che dà il suo partito Reform Uk due punti davanti al Labour.L’OccidenteE spiega a Paolo Mastrolilli: «L’Occidente vive nel declino da anni. Abbiamo perso la nostra anima e identità. Ora però il pendolo sta oscillando nella direzione opposta. Abbiamo un processo elettorale lungo, tre o quattro anni di lavoro davanti a noi.