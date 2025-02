Metropolitanmagazine.it - Niente primarie in Argentina prima delle elezioni parlamentari: la decisione di Javier Milei

Ieri, giovedì 20 febbraio, il Senato argentino ha approvato una riforma elettorale promossa dal governo di, che ha portato all’annullamento, almeno per quest’anno,che avrebbero dobuto svolgersiin, previste per il prossimo ottobre. Sin dal 2009, il sistema elettorale stabilisce che tutti i partiti siano tenuti a organizzare-tutte negli stessi giorni- alcuni mesie presidenziali. I cittadini nella loro interezza sono obbligati a recarsi a votare, esercitando così i loro diritti. Soltanto i partiti che raggiungono una determinata percentuale possono presentarsi e concorrere alle votazioni ufficiali. Questo strumento, inoltre, è sempre stato utile per scegliere i candidati di ogni gruppo o movimento.