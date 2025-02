Iltempo.it - Niente euroderby tra Roma e Lazio: ecco le avversarie agli ottavi

Il sorteggio deglidi finale della UEFA Europa League ha regalato sfide affascinanti, ma ha anche evitato un possibile incrocio esplosivo: il derby tra. Le due squadre della Capitale, infatti, avevano una chance del 50% di scontrarsi nel derby in questo turno dopo la vittoria dei giallorossi col Porto nei play-off, ma l'urna ha deciso diversamente. Ladovrà quindi vedersela con il Viktoria Plze? nel proprio percorso europeo, mentre laaffronterà un'altra sfida impegnativa contro l'Athletic Club, che punta alla finale in casa a Bilbao. Il sorteggio ha messo di fronte anche squadre di grande tradizione come l'Ajax, che affronterà l'Eintracht Francoforte, e il Tottenham, che si troverà di fronte l'AZ Alkmaar in un duello anglo-olandese che promette spettacolo.